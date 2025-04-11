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Названы сроки строительства железной дороги Решт – Астара

14:59 223

Строительство железной дороги Решт — Астара, важного звена международного транспортного коридора «Север — Юг», займет не менее трех-четырех лет, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам дипломата, этот маршрут является частью западного направления коридора «Север — Юг». Он отметил, что автомобильная инфраструктура этого направления уже функционирует и демонстрирует высокую эффективность: за год по ней было перевезено свыше 3 млн тонн грузов. Для завершения железнодорожной ветки остается достроить участок в 160 км.

Джалали подчеркнул, что иранская сторона находится в тесном взаимодействии с российскими партнерами по вопросам реализации проекта. На период строительства железнодорожной ветки грузы могут доставляться по железной дороге до Астары, а затем перевозиться автотранспортом до Решта.

В 2023 году Россия и Иран подписали соглашение о совместной реализации участка Решт — Астара, который соединит Азербайджан и Иран, обеспечив прямой железнодорожный доступ к портам Персидского залива. Общий бюджет проекта оценивается в 1,6 млрд евро, а финансирование строительства, проектирования и поставок необходимых материалов и услуг будет осуществляться совместно Москвой и Тегераном.

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