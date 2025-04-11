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Венгры хотят перемен

15:56 1001

Большинство граждан Венгрии не хотят видеть Виктора Орбана премьер-министром. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в начале апреля 2025 года 21 Research Center.

В ходе исследования оценивали популярность пятнадцати венгерских политиков. Больше всех поддержкой венгров пользуется оппозиционый политик Петер Мадьяр. За него проголосовали 39% респондентов.

На втором месте оказался независимый депутат Акош Хадхази, набравший 32%. Орбан пользуется наименьшей поддержкой и занимает третье место с 31% голосов.

Граждан Венгрии также спросили, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра страны. Респондентам нужно было выбрать между Орбаном и Мадьяром.

Так, действующий глава венгерского правительства набрал 33% голосов, в то время как лидер оппозиционной партии «Тиса» - 37%.

В 2024 году в Венгрии вспыхнули масштабные протесты. Недовольные граждане требовали отставки премьера Орбана. Это случилось после того, как в сети оказались аудиозаписи, которые свидетельствовали о коррупции в правительстве. Тогда в Будапеште десятки тысяч человек вышли на протест.

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