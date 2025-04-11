Лидер турецкой оппозиции разочаровался в Стармере

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за игнорирование ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В интервью The Guardian Озель выразил разочарование тем, что Стармер, возглавляющий британских лейбористов, не осудил давление на «братскую партию».

Он также указал, что британские лейбористы во главе со Стармером, не осуждая ситуацию в Турции, «совершают историческую ошибку, рассматривая это как внутреннюю турецкую проблему». «Позиция Стармера такова, что в будущем ему будет сложно ее оправдать. Я хочу передать следующее: когда все это закончится, мы будем помнить молчание друзей, а не громкие выпады врагов», — заявил лидер РНП.

Озель отметил, что, в отличие от Стармера, некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, публично прокомментировали арест Имамоглу. Однако он подчеркнул, что Европа могла бы сделать больше для поддержки демократических сил в Турции.

Лидер оппозиции также обвинил Стармера в приоритетном внимании к вопросам региональной безопасности, например, ситуации в Сирии, в ущерб реакции на «вопиющую несправедливость» и ущемление демократических прав в Турции. «В глазах мирового демократического сообщества проигравшими в этой ситуации становятся Эрдоган в Турции и Стармер на международной арене», — заключил Озель.

Напомним, что 19 марта мэра Стамбула Имамоглу задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Арест Экрема Имамоглу спровоцировал массовые протесты в Турции. Власти части регионов, в том числе Стамбула, Анкары, Измира, запретили проведение любых массовых митингов и шествий. В настоящее время массовая протестная активность в стране отсутствует.