Алиев встретился с лидером Сирии

11 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
Новость дополняется
11 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
Новость дополняется
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.