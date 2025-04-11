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Алиев встретился с лидером Сирии

фото; обновляется
16:04 1884

11 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

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