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Эстония задержала направлявшийся в Россию танкер

16:11 634

В Эстонии военные задержали танкер Kiwala, предположительно, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. Об этом сообщает эстонское издание Postimees.

«Сегодня рано утром ВМС задержали нефтяной танкер Kiwala в Финском заливе. Судно прибыло в порт Сикка, Индия, и взяло курс на восток. Порт назначения — Усть-Луга в России», — рассказал командующий военно-морскими силами страны Иво Вярк.

Как сообщило издание, Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки, а также находится под санкциями Европейского союза. Отмечается, что на борту судна находится 24 человека. Капитан корабля является гражданином Китая, а остальная часть экипажа, предположительно, является гражданами Мьянмы.

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