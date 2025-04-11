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В Азербайджане продолжают раскулачивать предпринимателей

Инара Рафикгызы
16:27 1416

Прокуратура Азербайджана продолжает мероприятия по возврату в страну денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании данных Государственного таможенного комитета выявлены случаи невозврата валютной выручки экспортерами. По этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Так, прокуратура Наримановского района Баку расследует дело в отношении фактического руководителя ООО My Vegetables Гюндуза Исмаил оглу Гусейнова. По данным следствия, он не обеспечил перевод в уполномоченный банк Азербайджана более 14 миллионов долларов США (свыше 23 миллионов манатов по курсу того периода), вырученных от экспорта сельхозпродукции по консигнационной схеме. Гусейнов привлечен к ответственности по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозвращение иностранной валюты в крупном размере по предварительному сговору), а также 32.3 и 308.2 (организация злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В отношении него применена мера пресечения в виде ареста по другому делу.

Еще одно дело, находящееся в производстве той же прокуратуры, касается гражданина Индии Биджая Кумара Така, руководителя компаний Metal Trades и Aksan İthalat İhracat və Turizm Limited Şirkəti. Его подозревают в невозврате более 2 миллионов долларов США (свыше 3 миллионов манатов), полученных от экспорта цветных металлов. Обвинения предъявлены по тем же статьям, а сам Так объявлен в международный розыск.

Прокуратура Сабунчинского района расследует дело в отношении фактического руководителя ООО Aroma Service Рамиля Рафик оглу Халафова. Установлено, что он не вернул в страну более 4 миллионов долларов США (свыше 6,8 миллиона манатов), вырученных от экспорта цветных металлов. Халафов также объявлен в международный розыск, ему предъявлены обвинения по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2.

Аналогичный случай рассматривает прокуратура Бинагадинского района. Руководитель ООО Metal Trader Муслим Гасанов подозревается в невозврате более 15 миллионов долларов США (свыше 25 миллионов манатов), полученных от экспорта металлов. Он привлечен к ответственности по тем же статьям и объявлен в международный розыск.

При этом благодаря усилиям прокуратур Загатальского, Балакенского, Габалинского, Ходжавендского, Имишлинского, Гаджигабульского, Самухского, Ленкоранского, Агджабединского и Евлахского районов в уполномоченные банки возвращено более 24 миллионов долларов США (свыше 40 миллионов манатов), вырученных от экспорта сельхозпродукции.

Органы прокуратуры продолжают работу по делам данной категории, чтобы обеспечить полный возврат валютной выручки от внешнеторговых операций на счета уполномоченных банков Азербайджана.

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