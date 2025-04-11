Возобновление движения поездов Баку – Тбилиси отложили

Возобновление движения пассажирских поездов между Грузией и Азербайджаном откладывается. Об этом информирует «Спутник-Грузия».

«Работы по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси продолжаются, однако точная дата возобновления рейсов будет объявлена позднее», - сообщили изданию в АО «Грузинская железная дорога».

Ранее в Минэкономики Грузии заявили, что поезда начнут ходить с 1 мая.

Вчера сообщалось, что Азербайджан и Грузия ведут активные переговоры о возобновлении движения пассажирских поездов между Тбилиси и Баку. Медиа-платформа BMG со ссылкой на ГЖД отмечала, что Грузия и Азербайджан прилагают совместные усилия для восстановления железнодорожных пассажирских перевозок.

«Сейчас идет процесс уточнения технических аспектов и консультаций между железнодорожными ведомствами и соответствующими государственными органами. Точная дата запуска движения будет определена и объявлена позже», – отметили в «Грузинских железных дорогах».

Движение поездов между Азербайджаном и Грузией было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.