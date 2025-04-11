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Баку накроет ливень

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В Баку и на Апшеронском полуострове в ночь на 15 апреля ожидаются дожди ливневого характера. 16 апреля возможны более обильные осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

С 13 апреля в горных и предгорных районах ожидаются осадки, сопровождаемые грозами, местами возможен град, а в высокогорьях — снег. С вечера 14 апреля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки с грозами, град, а в горных территориях снег.

С 15 апреля погода еще больше ухудшится, осадки будут сильными и интенсивными.

Из-за сильных дождей в реках ожидается повышение уровня воды, а в некоторых горных реках возможны кратковременные сели. Наибольший риск паводков и селей прогнозируется в реках Большого и Малого Кавказа, Нахчыванской Автономной Республики, а также Ленкорань-Астаринской зоны.

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