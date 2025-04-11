Успешно завершился финальный этап Азербайджанского бизнес-кейс чемпионата

Помимо предоставления финансовых услуг, Birbank также активно участвует в проектах, направленных на развитие знаний и навыков молодёжи. Банк вносит значительный вклад в подготовку квалифицированных и образованных специалистов для рынка труда. Одним из таких проектов стала Азербайджанская бизнес-кейс Олимпиада. Финальный этап проекта, который помогает молодёжи получить практический опыт и стать более конкурентоспособными в мире бизнеса, успешно завершился. Инициатива была реализована Общественным Объединением Азербайджанских Выпускников, получивших образование в США (ААА), при поддержке Birbank.

Финальный этап проекта состоялся в Университете ADA. С вступительной речью на открытии мероприятия выступила Председатель Правления Общественного Объединения Назрин Гулиева, рассказав о целях проекта и возможностях, которые он предоставляет молодёжи. Заместитель директора Kapital Bank Шакир Мамедъяров в своём выступлении отметил деятельность банка, направленную на личностное и профессиональное развитие молодёжи: «Эта олимпиада даёт студентам возможность применить свои теоретические знания на практике. Экономические модели, стратегии управления и методы анализа, изучаемые в университетах, здесь находят живое воплощение. Студенты не ограничиваются теорией — они размышляют над реальными бизнес-проблемами, принимают решения и анализируют их последствия. Одновременно соревнование способствует развитию навыков самопрезентации и ораторского мастерства. А мы, как одна из крупнейших компаний работодателей в стране, выступаем за участие профессиональных, талантливых и подготовленных молодых людей в деловом мире. Именно поэтому мы поддерживаем подобные инициативы и стоим рядом с молодёжью».

Затем четыре команды, вышедшие в финал, представили свои бизнес-решения по заданному кейсу перед жюри и участниками мероприятия. Команды продемонстрировали аналитический и стратегический подход к решению реальных бизнес-проблем и выделились своими инновационными предложениями.

По итогам оценки жюри были определены победители соревнования.

Третье место и денежный приз в размере 2000 AZN завоевала команда Team 14, представляющая Азербайджанский Государственный Экономический Университет.

На втором месте — Team 20, также представляющая тот же университет; команда получила 4000 AZN.

А победителем напряжённой борьбы стала команда Team 16 из Университета ADA, удостоенная главного приза — 8000 AZN.

Отметим, что кейс-чемпионат стартовал в январе этого года. В общей сложности 91 команда подала заявку на участие. Из них 26 прошли отборочные этапы и присоединились к Бизнес-Академии и сессиям ABCC. По итогам полуфинала, в который вышли 16 команд, только 4 сильнейшие команды получили возможность побороться за победу в финале.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.