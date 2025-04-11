Бывший «губернатор» получил срок за обход санкций против России

Бывший губернатор аннексированного Севастополя и экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников был приговорен лондонским судом к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения по делу об обходе санкций, введенных Великобританией против России, сообщает ТАСС. Как отмечает Королевская прокурорская служба (CPS), это первое уголовное дело на территории Соединенного Королевства за нарушение санкционного режима в отношении Москвы.

Суд признал виновным и младшего брата экс-чиновника, Алексея Овсянникова, который получил срок в один год и три месяца за содействие в обходе санкций. В частности, по данным британских правоохранителей, он помогал брату с оформлением финансовых операций, несмотря на его присутствие в санкционном списке Великобритании. При этом с Алексея сняли обвинения по трем эпизодам: в покупке автомобиля Mercedes-Benz стоимостью £54,5 тыс. и оформлении автомобильной страховки на Дмитрия, а также в предоставлении брату доступа к своему счету в банке Barclays.

Супруга Дмитрия Овсянникова — Екатерина — также фигурировала в деле, однако предъявленные ей обвинения в соучастии были сняты. Речь шла о переводе 76 тысяч фунтов стерлингов на банковский счет в Halifax Bank of Scotland (HBOS), открытый ее мужем вскоре после приезда в Великобританию в феврале 2023 года. Счет был заблокирован в том же месяце, когда банк установил, что клиент находится в санкционных списках.