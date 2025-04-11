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Спецпосланник Трампа в петербургской синагоге

17:23 998

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф зашел в Большую хоральную синагогу Санкт-Петербурга во время визита в Россию, сообщили российским СМИ представители учреждения.

Синагогу закрыли на два часа для посещения ради высокопоставленного гостя, уточнили российские СМИ. Они также подчеркнули, что это не первое посещение Большой хоральной синагоги американскими политическими деятелями. Так, в 2002 году там побывал экс-президент США Джордж Буш.

Уиткофф прилетел в Россию утром 11 апреля. На фоне визита центр Петербурга перекрыли, в том числе Невский проспект — от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Спецпосланник уже встретился в «Гранд Отель Европа» со специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

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