Израиль является террористическим государством, а совершаемые им преступления в секторе Газа являются не чем иным, как варварством. Об этом заявил на открытии Анталийского дипломатического форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что это, если не бандитизм и варварство? Разве законное государство будет действовать подобным образом даже во время войны? Разве это не называется государственным терроризмом? Израиль - это террористическое государство. Другого названия не существует», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что Израиль пытается дестабилизировать Сирию, вызывая межэтнические конфликты.