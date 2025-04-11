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Эрдоган: «Что это, если не бандитизм и варварство?»

17:26 2219

Израиль является террористическим государством, а совершаемые им преступления в секторе Газа являются не чем иным, как варварством. Об этом заявил на открытии Анталийского дипломатического форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что это, если не бандитизм и варварство? Разве законное государство будет действовать подобным образом даже во время войны? Разве это не называется государственным терроризмом? Израиль - это террористическое государство. Другого названия не существует», - сказал он.

Эрдоган также добавил, что Израиль пытается дестабилизировать Сирию, вызывая межэтнические конфликты.

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