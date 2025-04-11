Эрдоган: Турции не нужны чужие земли и ресурсы

Турция продолжает прилагать усилия для достижения мира в таких дружественных странах, как Украина, Ливия, Сомали, Судан. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на открытии IV Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Турция продолжит выступать с инициативой о посредничестве в решении кризисов в Африке и Азии.

«Анкара стремится сформировать зону мира и безопасности вокруг себя, устанавливая хорошие отношения с соседними странами, расширяя возможности сотрудничества и торговли, а также создавая мосты для диалога между конфликтующими сторонами. Мы не претендуем ни на чьи земли или природные ресурсы», - отметил Эрдоган.