Таджикская оппозиция подала жалобу на Рахмона в МУС

Таджикские оппозиционные политики подали жалобу на президента Таджикистана и власти этой страны в Международный уголовный суд в Гааге. К ней присоединились зарубежные правозащитники: они обвиняют руководство республики в «преступлениях против человечности».

О том, что жалоба была подана, сообщил на своей странице в соцсети Х лидер запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения Мухиддин Кабири.

«Теперь дело за прокурорами Международного уголовного суда, — написал политик. — Надеюсь, он (Рахмон) скоро ответит за все».

Подачу жалобы также подтвердил в соцсети LinkedIn юрист Николя Линьёль. Он написал, что три организации: Украинский фонд международных добровольцев (FUVI), Freedom For Eurasia и Партия исламского возрождения Таджикистана обратились в Международный уголовный суд. В публикации отмечается, что было задокументировано более 60 случаев: среди них «пытки, изнасилования, внесудебные казни и принуждение к выезду из страны». Правозащитники требуют начать расследование и выдать ордеры на арест виновных.

«Молчание — больше не вариант», — подчеркнул юрист.

Лидер Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири рассказал телеканалу «Настоящее Время» подробности того, как готовили жалобу.

«Мы надеемся, что Международный уголовный суд, рассмотрев нашу жалобу, начнет процедуру открытия уголовного дела и взятия под арест виновников, включая высшее руководство Таджикистана», — подчеркнул он.

«Изначально с нашими международными юристами мы еще четыре года назад выбрали такую тактику — чтобы меньше шумихи, меньше публичности, но больше возможности сконцентрироваться на фундаментальной работе, — также рассказал он. — Сейчас наша жалоба составляет почти 250 страниц. Еще несколько тысяч страниц — это факты, видеоматерилы, аудиоматериалы, личные показания свидетелей и так далее».

Власти Таджикистана пока никак не отреагировали на жалобу в МУС.