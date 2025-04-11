Как Пезешкиан заставил Хаменеи согласиться на переговоры

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи смягчил свою позицию и позволил провести переговоры с США. Это, как пишет The New York Times, стало возможным в результате убеждений со стороны президента исламской республики Масуда Пезешкиана и ряда высокопоставленных иранских чиновников.

Издание со ссылкой на иранские официальные лица указывает, что представители руководства Ирана провели встречу с Хаменеи, которая продолжалась несколько часов. По ее итогам, продолжает газета, верховный лидер смягчил позицию и дал разрешение на переговоры. Так, согласно достигнутым договоренностям, вначале должен состояться непрямой диалог через посредника, а затем при условии его успешности произойдет прямой контакт иранских и американских переговорщиков.

«Он дал разрешение на переговоры, сначала непрямые через посредника, а затем, если все пройдет хорошо, и на прямые переговоры», - говорится в статье.

В качестве аргументов, как отмечает издание, иранские чиновники привели существующие риски возникновения крупномасштабного конфликта между Ираном, США и Израилем, указав о неизбежности ударов по основным иранским ядерным объектам в случае отказа Тегерана от переговоров.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Аракчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.