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Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Союз соседей крепнет

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18:42 622

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с послом Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым.

Как сообщил глава государства в соцсетях, стороны обсудили развитие стратегического партнёрства и дружеских отношений между двумя странами.

Кавелашвили отметил важность азербайджано-грузинского сотрудничества для стабильности региона и поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе беседы также затронули политическое, экономическое и региональное взаимодействие.

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