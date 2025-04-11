Союз соседей крепнет

Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с послом Азербайджана в Тбилиси Фаигом Гулиевым.
Как сообщил глава государства в соцсетях, стороны обсудили развитие стратегического партнёрства и дружеских отношений между двумя странами.
Кавелашвили отметил важность азербайджано-грузинского сотрудничества для стабильности региона и поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В ходе беседы также затронули политическое, экономическое и региональное взаимодействие.