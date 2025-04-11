Бывшего главу МИД России объявили «иноагентом»

Минюст объяснил решение включить Козырева в список тем, что он распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике властей РФ, а также российской армии. «Выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами РФ», — заявили в министерстве.

Также в реестр попали публицист Николай Эппле, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, правозащитница Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».