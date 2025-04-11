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Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Трамп требует от России действий по Украине

19:00 399

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию «действовать» для завершения войны в Украине.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнет — тысячи каждую неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была начаться и не произошла бы, если бы я был президентом!!!» — написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Вашингтон добивается «отличных результатов» от масштабного введения торговых пошлин.

«Мы добиваемся отличных результатов в нашей тарифной политике. Это очень вдохновляет Америку и весь мир», — отметил Трамп.

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