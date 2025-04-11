Алиев встретился с Кобахидзе

11 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
11 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.
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