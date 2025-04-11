Фашисты идут

Нынешний рост в популярности правых и националистических идей в мире вызывает ассоциации с событиями вековой давности. Ведь массовое обнищание и отчаяние возвращают актуальность фашизма и нацизма, как способа мобилизации озлобленного обывателя. Как и сто лет назад, правые стремятся прийти к власти на законных основаниях или силовым путем, но, по возможности, без кровопролития. В Европе первым примером этой тенденции стала победа Бенито Муссолини и его «чернорубашечников». До 1920 года Муссолини был журналистом, исповедовавшим социалистические взгляды, который не считался сколько-нибудь серьезной и самостоятельной политической фигурой. А после того, как Муссолини создал фашистскую партию, будущего дуче в лучшем случае сравнивали с комичным персонажем, каковым являлся его политический соперник, Габриэле Д'Аннунцио.

Но уже через год партия Муссолини, войдя в коалицию с 80-летним премьер-министром Джованни Джолитти, получила в парламенте 35 мест, а в ноябре 1922 года Муссолини занял пост премьер-министра. Как же лидеру незначительной маргинальной партии удалось всего за 700 дней стать премьер-министром Итальянской Республики? Несмотря на всю страсть Муссолини к власти, его силу воли, энергию и бешеный популизм, даже этих качеств для столь мощного политического скачка было явно недостаточно. Не говоря уже о том, что Муссолини нельзя было назвать идеологически последовательным политиком. Он заключал соглашения то с либералами, то с социалистами, время от времени восхвалял монархию, но тут же в восторженных тонах отзывался о республике… Все это еще раз подтверждает старую истину: в определенные периоды истории политическая мораль и убеждения становятся не подспорьем, а наоборот, препятствием для победы. Так было и в Италии двадцатых годов ХХ века. Ключевую роль в победе Муссолини сыграла его тактика.

Один из эпизодов, подтверждающий уверенность этого политика в своих силах, описан Ричардом Коллиером в книге «Дуче. Взлет и падение». 27 октября 1922 года, находясь в Милане, Муссолини отдает приказ «чернорубашечникам» мобилизоваться и начать «поход на Рим». А сам он вместе с женой и дочерью отправляется на… театральный спектакль. То есть, политический смутьян, начавший самую рискованную авантюру в своей жизни, выходит не на улицы во главе демонстрантов, а чинно восседает в театральной ложе. И при этом играет свою роль весьма талантливо, излучая доброжелательность, гордость и спокойствие. Словно это не Катилина, который через два дня подомнет под собой всю Италию, а увлеченный игрой актеров театрал, получающий удовольствие от спектакля. Сидящей рядом жене Ракеле Бенито говорит: «Смотри за залом внимательно, но не реагируй». Ракеле, послушно исполняя роль лазутчицы, замечает, что большинство биноклей местной театральной знати направлены не на сцену, а на ее Бенито, и сообщает об этом мужу. Значит, делает вывод Муссолини, Милан уже знает о его призыве к мобилизации. Именно так, сидя в театральной ложе, Муссолини в первые часы своей революции «замеряет» общественное мнение и реакцию на происходящее.

Уверенный в правильности избранной тактики, 28 октября он отказывается от предложения Джолитти предоставить его фашистской партии места в Совете Министров. Ему нужна вся Италия, на меньшее Бенито уже не согласен. И это тот самый человек, которого два года назад никто не воспринимал всерьез. Проходит еще один день, ему звонят из Рима и приглашают на аудиенцию к королю. Знаете, что ответил Муссолини? «Пусть король пришлет письменное приглашение». И монарх, прикусив губу от досады, отправляет Муссолини срочную телеграмму с предложением сформировать Совет Министров. Вот так, одержав психологическую победу, дуче отправляется в Рим уже в статусе триумфатора. А с чего все началось? Почему террор «чернорубашечников» не встретил сопротивления профсоюзов и рабочих, не вышедших на всеобщую забастовки? Где было сопротивление итальянских либералов? Куда подевались «красные гвардии» коммунистов? Почему социалисты, ставшие парламентской партией, молчали? Где был король? Что делали армия и полиция?.. Ретроспективно анализируя ситуацию, начинаешь осознавать, что с самого начала Муссолини последовательно нейтрализовал каждого из них.