Фашисты идут

Нынешний рост в популярности правых и националистических идей в мире вызывает ассоциации с событиями вековой давности. Ведь массовое обнищание и отчаяние возвращают актуальность фашизма и нацизма, как способа мобилизации озлобленного обывателя.
Как и сто лет назад, правые стремятся прийти к власти на законных основаниях или силовым путем, но, по возможности, без кровопролития. В Европе первым примером этой тенденции стала победа Бенито Муссолини и его «чернорубашечников».
До 1920 года Муссолини был журналистом, исповедовавшим социалистические взгляды, который не считался сколько-нибудь серьезной и самостоятельной политической фигурой. А после того, как Муссолини создал фашистскую партию, будущего дуче в лучшем случае сравнивали с комичным персонажем, каковым являлся его политический соперник, Габриэле Д'Аннунцио.
Но уже через год партия Муссолини, войдя в коалицию с 80-летним премьер-министром Джованни Джолитти, получила в парламенте 35 мест, а в ноябре 1922 года Муссолини занял пост премьер-министра.
Как же лидеру незначительной маргинальной партии удалось всего за 700 дней стать премьер-министром Итальянской Республики?
Несмотря на всю страсть Муссолини к власти, его силу воли, энергию и бешеный популизм, даже этих качеств для столь мощного политического скачка было явно недостаточно. Не говоря уже о том, что Муссолини нельзя было назвать идеологически последовательным политиком. Он заключал соглашения то с либералами, то с социалистами, время от времени восхвалял монархию, но тут же в восторженных тонах отзывался о республике…
Все это еще раз подтверждает старую истину: в определенные периоды истории политическая мораль и убеждения становятся не подспорьем, а наоборот, препятствием для победы.
Так было и в Италии двадцатых годов ХХ века.
Ключевую роль в победе Муссолини сыграла его тактика.
Один из эпизодов, подтверждающий уверенность этого политика в своих силах, описан Ричардом Коллиером в книге «Дуче. Взлет и падение».
27 октября 1922 года, находясь в Милане, Муссолини отдает приказ «чернорубашечникам» мобилизоваться и начать «поход на Рим». А сам он вместе с женой и дочерью отправляется на… театральный спектакль. То есть, политический смутьян, начавший самую рискованную авантюру в своей жизни, выходит не на улицы во главе демонстрантов, а чинно восседает в театральной ложе. И при этом играет свою роль весьма талантливо, излучая доброжелательность, гордость и спокойствие. Словно это не Катилина, который через два дня подомнет под собой всю Италию, а увлеченный игрой актеров театрал, получающий удовольствие от спектакля.
Сидящей рядом жене Ракеле Бенито говорит:
«Смотри за залом внимательно, но не реагируй».
Ракеле, послушно исполняя роль лазутчицы, замечает, что большинство биноклей местной театральной знати направлены не на сцену, а на ее Бенито, и сообщает об этом мужу. Значит, делает вывод Муссолини, Милан уже знает о его призыве к мобилизации.
Именно так, сидя в театральной ложе, Муссолини в первые часы своей революции «замеряет» общественное мнение и реакцию на происходящее.
Уверенный в правильности избранной тактики, 28 октября он отказывается от предложения Джолитти предоставить его фашистской партии места в Совете Министров. Ему нужна вся Италия, на меньшее Бенито уже не согласен. И это тот самый человек, которого два года назад никто не воспринимал всерьез.
Проходит еще один день, ему звонят из Рима и приглашают на аудиенцию к королю. Знаете, что ответил Муссолини?
«Пусть король пришлет письменное приглашение».
И монарх, прикусив губу от досады, отправляет Муссолини срочную телеграмму с предложением сформировать Совет Министров.
Вот так, одержав психологическую победу, дуче отправляется в Рим уже в статусе триумфатора.
А с чего все началось? Почему террор «чернорубашечников» не встретил сопротивления профсоюзов и рабочих, не вышедших на всеобщую забастовки? Где было сопротивление итальянских либералов? Куда подевались «красные гвардии» коммунистов? Почему социалисты, ставшие парламентской партией, молчали? Где был король? Что делали армия и полиция?..
Ретроспективно анализируя ситуацию, начинаешь осознавать, что с самого начала Муссолини последовательно нейтрализовал каждого из них.
На момент объявления похода на Рим Италия, фактически, уже много лет находилась в состоянии гражданской войны. Муссолини понимал: его главные враги — это не правительство, контролируемое либералами и социалистами, и не старик Джолитти — свергнуть такой кабинет было очень легко. Но что потом? А потом он был обречен на столкновение с рабочими и их массовыми протестами. И это станет его решающим боем, победив в котором он сможет положить Италию к своим ногам.
Именно поэтому вся 700-дневная деятельность Бенито Муссолини до прихода к власти была направлена именно против рабочих и профсоюзов. В этом ему, сам того не желая, помог и Джованни Джолитти. По сценарию правительства, коммунисты и фашисты должны были ослабить друг друга, а выиграть должны были либералы. А вышло наоборот - победителями в этой борьбе стали фашисты, разгромившие как профсоюзы, так и «красные гвардии». Как точно выразился писатель Курцио Малапарте, очевидец и участник тех событий, «победа фашистов над рабочими сломала хребет самому государству».
Бенито Муссолини точно просчитал соотношение сил: поскольку главным препятствием были рабочие и коммунисты, именно их и нужно было ослабить. Что и сделали отряды «чернорубашечников», которые совершали систематические налеты на улицы и рабочие поселки, избивая, а порой и убивая своих политических противников.
Первое время итальянские рабочие сопротивлялись, но с каждой неделей они все больше смирялись с происходившим. Организованный Муссолини тотальный террор измотал их силы и парализовал волю.
В августе 1922 года, когда в Италии была объявлена всеобщая забастовка, фашисты добровольно вызвались ее подавить, и сделали это. Таким образом, повседневное, беспощадное и ставшее традицией насилие со стороны фашистов лишило их противников возможности и воли к сопротивлению.
И на все это Муссолини понадобилось только два года.
Так перед дуче и открылась триумфальная дорога на Рим.
Все остальное было уже делом техники…