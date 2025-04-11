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Украина создаёт свой Starlink

19:14 1252

В Украине запускают собственное производство аналога Starlink.

По оптимистическому сценарию через 6 месяцев украинская компания Stetman планирует запустить производство мощностью от 2000 до 10000 терминалов в месяц.

Компания заключила соглашение со шведским Requtech о лицензионном серийном производстве спутниковых интернет-терминалов.

"Этот терминал по функционалу похож на Starlink, но имеет меньшую скорость. Однако для заданий на безопасность этого вполне достаточно", – рассказал гендиректор Stetman Дмитрий Стеценко.

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