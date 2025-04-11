Катастрофа все ближе: кормилица Каспия мелеет на глазах

Уровень воды в Волге — основном «источнике питания» Каспийского моря — критически снизился. Как сообщают российские СМИ, малоснежная зима лишь усилила тенденцию обмеления самой крупной реки в Европе. Жители регионов, по которым протекает Волга, отмечают, что весной, когда начинается таяние снега и ледников, уровень воды в реке должен был подниматься. Но происходит обратное, и воды в реке становится все меньше. Гидрологи предупреждают: если так пойдет и дальше, Волга может и вовсе не донести свои воды до Каспийского моря. В Ярославской области в конце марта из-за обмеления рек и критической ситуации с наполнением Рыбинского водохранилища был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Жители Нижегородской и Ивановской областей выкладывают в соцсетях фотографии обмелевшей Волги - на них они прогуливаются по широкой береговой полосе, где совсем недавно была вода.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, во втором квартале суммарный приток воды в Волжско-Камский каскад составит всего от 100 до 128 кубических километров при норме в 159. Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Отметим, что средний показатель за последние 25 лет составляет около 137 кубокилометров. Александр Цветков, научный сотрудник лаборатории гидрологии и гидрохимии Института биологии внутренних вод имени Папанина российской Академии наук пояснил, что, прежде чем достичь Каспийского моря, Волга проходит через несколько водохранилищ. «Волге еще только предстоит добраться до Каспия, - рассказал ученый в интервью изданию 76.RU. - В каскаде Волжско-Камских водохранилищ есть два самых крупных — Рыбинское и Куйбышевское. Они выполняют множество функций, в том числе аккумулируют воду для обеспечения судоходства в Чебоксарском водохранилище, поскольку оно не достигло проектной отметки. А дальше, уже в нижнем течении Волги, после Волгограда, также происходит обмеление дельты и ее заиливание песком. Одним из важных инфраструктурных объектов является судоходный канал, соединяющий Волгу с Доном. Там воды тоже не так уж и много. Ситуацию спасают водохранилища. Поэтому предугадать, дойдет вода до Каспия или нет, очень сложно». Отметим, что среди причин резкого снижения уровня воды в Волге экологи, прежде всего, называют глобальное потепление. Другая важная причина — строительство многочисленных плотин, участившееся в последние годы. По словам специалистов, Волга уже давно перестала быть рекой в классическом понимании — сегодня это разветвленная система водохранилищ.

Гидроэнергетики считают, что в период весеннего половодья крупнейшие водохранилища Волги с высокой долей вероятности не будут заполнены до нормального уровня. Это связано с тем, что прошедшая зима стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Затяжные оттепели привели к раннему таянию выпавшего снега, а общее количество осадков оказалось значительно ниже нормы. По прогнозам научного сообщества, сезонный или многолетний период низкой водной насыщенности может нанести регионам России ощутимый социальный, экономический и экологический ущерб. От него пострадает судоходство, снизится выработка ГЭС, стоящих на реке, возникнут проблемы с водоснабжением… Напомним, что на Волгу приходится более 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море. Ее обмеление в последние годы является одной из основных причин устойчивого снижения уровня Каспия. Другая причина, по мнению экологов, — это ускоренное испарение воды из-за глобального потепления. Как уже писал haqqin.az, по данным, полученным в ходе совместного исследования международной группы ученых, в которую вошли представители Института гидробиологии и экологии Казахстана и Центральноазиатского института экологических исследований, даже умеренное снижение уровня Каспийского моря на 5–10 метров может иметь для прибрежных населенных пунктов и местной экосистемы катастрофические последствия.