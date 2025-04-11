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Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией

19:46 1453

Для заключения мирного соглашения Азербайджан должен быть уверен, что отказ от претензий на Карабах отражает не только позицию властей Армении, но и мнение армянского общества в целом.

Об этом в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, согласование текста мирного договора — это важный этап, однако он является лишь началом пути к полноценному урегулированию.

«Согласен, что завершение переговоров по тексту мирного соглашения является очень важной вехой. Но по сути он [процесс мира] намного шире. Я бы сказал, что это как книга с двумя главами, и чтобы сказать, что вы прочитали всю книгу, нужно прочитать обе главы. Первая глава закрыта, поскольку мы потратили более двух лет на согласование текста мирного соглашения, которое Азербайджан разработал и предложил Армении. И мы сделали все возможное, чтобы продемонстрировать достаточную политическую волю и гибкость для достижения этого результата. Но было бы неправильно думать, что все уже сделано и можно просто подписать. Вторая глава этой книги посвящена разрешению двух оставшихся серьезных препятствий», — подчеркнул представитель президента.

В числе основных препятствий на пути к подписанию договора Амирбеков назвал наличие территориальных претензий Армении к Азербайджану, а также сохранение ряда неактуальных институтов ОБСЕ, в частности Минской группы.

«Я бы сказал, что несправедливо и не очень честно называть данные условия новыми или искусственными, потому что мы добиваемся этого уже более двух лет. Считаем, что необходимо исключить из Конституции Армении пункты, которые противоречат букве и духу мирного соглашения. Мы не хотим давать даже гипотетического шанса кому-либо в будущем вернуться к этому конфликту. И если Армения искренне желает заключить мирное соглашение, ей нужно сделать все необходимое, чтобы изменить эту часть своей Конституции», — отметил он.

Представитель президента напомнил, что работа над текстом документа заняла более двух лет.

«Теперь он просто лежит в стороне, а мы ждем. Мяч на стороне Армении. Им нужно заверить нас, что они раз и навсегда отказались от своих претензий на Карабах. Не только правительство, но и народ Армении. Потому что для нас важно подписать это соглашение не только с правительством премьер-министра Никола Пашиняна. Если армянский народ не готов отказаться от своих незаконных притязаний на Карабах, то о каком мире может идти речь?», — добавил Амирбеков.

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