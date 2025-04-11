Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией

Для заключения мирного соглашения Азербайджан должен быть уверен, что отказ от претензий на Карабах отражает не только позицию властей Армении, но и мнение армянского общества в целом.

Об этом в интервью бразильскому изданию Folha de S.Paulo заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, согласование текста мирного договора — это важный этап, однако он является лишь началом пути к полноценному урегулированию.

«Согласен, что завершение переговоров по тексту мирного соглашения является очень важной вехой. Но по сути он [процесс мира] намного шире. Я бы сказал, что это как книга с двумя главами, и чтобы сказать, что вы прочитали всю книгу, нужно прочитать обе главы. Первая глава закрыта, поскольку мы потратили более двух лет на согласование текста мирного соглашения, которое Азербайджан разработал и предложил Армении. И мы сделали все возможное, чтобы продемонстрировать достаточную политическую волю и гибкость для достижения этого результата. Но было бы неправильно думать, что все уже сделано и можно просто подписать. Вторая глава этой книги посвящена разрешению двух оставшихся серьезных препятствий», — подчеркнул представитель президента.