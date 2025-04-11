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Зеленский в Кривом Роге

20:00 731

Президент Украины Владимир Зеленский посетил родной Кривой Рог, где почтил память жертв российского ракетного удара, произошедшего 4 апреля.

Об этом сообщил глава государства в своих соцсетях.

Зеленский подчеркнул, что мир не должен забывать преступления, совершённые Россией против граждан Украины.

«Кривой Рог. Обычный городской район. Вокруг жилые дома, только гражданская застройка. 4 апреля российская баллистическая ракета ударила прямо рядом с домами и детской площадкой, прямо по улице и унесла жизни 19 человек, 9 из которых – дети. Светлая память всем, чьи жизни забрал российский террор», - написал он.

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