Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже

В пятницу украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению о стратегических минеральных ресурсах.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

Делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

По информации издания, переговоры продлятся два дня и будут носить сугубо технический характер. Участие высокопоставленных чиновников на этом этапе не предусмотрено.