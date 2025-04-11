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Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже

20:12 1217

В пятницу украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению о стратегических минеральных ресурсах.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

Делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

По информации издания, переговоры продлятся два дня и будут носить сугубо технический характер. Участие высокопоставленных чиновников на этом этапе не предусмотрено.

Издание пишет, что в новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева.

Согласно проекту документа, Украине предстоит перечислять 50% доходов от природно-ресурсных проектов в инвестиционный фонд, находящийся под контролем США.

Кроме того, новая версия соглашения содержит более жёсткие условия: США смогут получать всю прибыль из фонда до тех пор, пока Киев не компенсирует всю военную и финансовую помощь, ранее предоставленную Соединёнными Штатами, плюс 4% годовых.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивал, что у Киева есть чёткие «красные линии» в этих переговорах — они касаются Конституции, стремления к вступлению в ЕС и выполнения международных обязательств.

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