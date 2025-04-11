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Сокращали, сокращали — и не досократили. Расходы США выросли

20:31 571

С момента инаугурации Дональда Трампа федеральные расходы США увеличились на 154 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина.

Рост затрат произошёл вопреки усилиям департамента государственной эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, который был создан для сокращения государственных расходов.

По данным издания, несмотря на заявления DOGE об экономии в размере 150 миллиардов долларов, фактический анализ свидетельствует об обратном — расходы продолжают расти. Доходы от налогов и сборов также увеличились, но этого недостаточно, чтобы покрыть стремительный рост расходов.

DOGE отчитался об экономии в 22 миллиона на управлении транспортной безопасностью и четырёх миллиардах после закрытия Министерства образования. Однако затраты на социальные пособия выросли на 32 миллиарда, на медицину — на 28 миллиардов, а расходы по обслуживанию госдолга — на 25 миллиардов. Дополнительно зарплаты госслужащих выросли на три миллиарда долларов.

В департаменте отметили, что отмена программ по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI) позволила сэкономить ещё 145 миллионов долларов. Это стало возможным после аннулирования 16 контрактов в разных министерствах, включая труд, транспорт, сельское хозяйство и финансы.

Илон Маск по-прежнему планирует сократить общие госрасходы США на два триллиона долларов. Принятые меры уже привели к увольнению тысяч чиновников и приостановке целого ряда программ.

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