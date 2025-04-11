Американцы готовы уступить Ирану

Соединенные Штаты открыты к тому, чтобы идти на компромисс в переговорах с иранскими властями.
Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
"Полагаю, что наша стартовая позиция состоит в демонтаже вашей [иранской ядерной] программы. Это наша позиция на сегодня, - привел Уиткофф газете The Wall Street Journal свои вступительные тезисы на грядущих переговорах с представителями Ирана. - Это, к слову, не означает, что мы не сможем найти другие пути добиться компромисса между двумя странами".
*** 21:40
Переговоры между США и Ираном, запланированные на 12 апреля в Омане, пройдут в прямом формате.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, подчеркнув, что основной целью консультаций является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.
"Переговоры с иранцами будут прямыми, я бы хотела очень четко дать это понять", - заявила она. По словам представителя Белого дома, "основная цель [президента США Дональда Трампа] заключается в том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия". "Президент верит в дипломатию и прямые переговоры в одном помещении для того, чтобы достичь этой цели", - подчеркнула она.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран уже ведут прямые консультации по вопросам иранской ядерной программы, и они продолжатся в субботу «почти на самом высоком уровне». Он также отметил, что США предпочли бы урегулировать этот вопрос посредством переговоров.