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Цена российской нефти рухнула

22:05 1319

Стоимость российской нефти Urals впервые с июля 2023 года опустилась ниже $50 за баррель.

9 апреля сорт с отгрузкой из Приморска продавался по $47,54, а из Новороссийска — по $48,39, сообщает РБК со ссылкой на Argus.

С января Urals подешевела на треть, а текущая цена почти на $20 ниже уровня, заложенного в бюджет ($69,7). По оценкам аналитиков, при котировках ниже $50 Минфин может недосчитаться до 1,9 трлн рублей нефтяных доходов, а при падении до $45 — до 3 трлн.

Федеральный бюджет, где каждый четвертый рубль поступает от нефти, уже столкнулся с дефицитом — в первом квартале он достиг 2,17 трлн рублей при годовом плане в 1,1 трлн. В марте началась продажа валюты из ФНБ.

Эксперты предупреждают: правительству придется пересматривать расходы и готовиться к жесткой консолидации. Однако военные статьи трогать не будут — финансирование ВПК уже обеспечено авансом, уверены аналитики.

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