На Имамоглу шьют ещё одно дело

В тюрьме Силиври в пятницу, 11 апреля, начался судебный процесс над арестованным мэром Стамбула и кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Экремом Имамоглу.

По сообщению турецких СМИ, Имамоглу обвиняется в угрозах и оскорблении главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека, а также в публичном преследовании госслужащего, участвующего в борьбе с терроризмом.

Все три обвинения связаны с речью Имамоглу, произнесённой 20 января. Тогда мэр Стамбула сказал: «Господин главный прокурор, я говорю это вам: чтобы даже ваших детей избавить от такого обращения, мы сотрём из сознания народа тот разум, который вами управляет».

Имамоглу утверждает, что адресовал это не лично фигуре прокурора, а «разуму», «силе», которая им управляет — в смысле политической системы или тех, кто за ним стоит. Прокуратура трактует это как личную угрозу.