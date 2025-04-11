На Имамоглу шьют ещё одно дело

В тюрьме Силиври в пятницу, 11 апреля, начался судебный процесс над арестованным мэром Стамбула и кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Экремом Имамоглу.
По сообщению турецких СМИ, Имамоглу обвиняется в угрозах и оскорблении главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека, а также в публичном преследовании госслужащего, участвующего в борьбе с терроризмом.
Все три обвинения связаны с речью Имамоглу, произнесённой 20 января. Тогда мэр Стамбула сказал: «Господин главный прокурор, я говорю это вам: чтобы даже ваших детей избавить от такого обращения, мы сотрём из сознания народа тот разум, который вами управляет».
Имамоглу утверждает, что адресовал это не лично фигуре прокурора, а «разуму», «силе», которая им управляет — в смысле политической системы или тех, кто за ним стоит. Прокуратура трактует это как личную угрозу.
Судебное заседание перенесли из здания суда в тюрьму Силиври, что вызвало критику со стороны защиты.
Суд отложил слушания до 16 июня, чтобы дать время прокуратуре подготовить обвинительное заключение. Если Имамоглу будет признан виновным, ему грозит до 7 лет и 4 месяцев лишения свободы и запрет занимать государственные должности.
Судебный процесс стал продолжением серии обвинений против Имамоглу. 19 марта он был задержан, а через несколько дней арестован по обвинениям в коррупции и связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Эти события вызвали волну протестов в Турции. 24 марта оппозиция выдвинула Имамоглу в президенты и потребовала досрочных выборов.