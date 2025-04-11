Турция намерена добиваться отмены санкций против Сирии

"На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и глобальные вопросы. <…> Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет добиваться отмены международных санкций против Сирии. Он также указал на необходимость активизации усилий по восстановлению торгово-экономического сотрудничества с Сирией и оценке возможных шагов в других сферах", — говорится в сообщении администрации турецкого лидера по итогам переговоров.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит предпринимать шаги для укрепления стабильности в регионе. Он выразил надежду, что в ближайшие годы Сирия войдёт в период стабильности, процветания и мира. "Турция приветствует тот факт, что тем, кто стремился к хаосу в Сирии, не будет дана такая возможность", — отметил он.