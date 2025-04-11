Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины

После встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина - Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к мирному соглашению станет признание российского контроля над четырьмя украинскими регионами — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Менее чем через 48 часов после ужина с посланником, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон, Стив Уиткофф, специальный представитель США, встретился с Дональдом Трампом в Белом доме и передал чёткое послание: самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине станет поддержка стратегии, предполагающей признание за Россией прав на четыре восточноукраинских региона», — пишет Reuters.