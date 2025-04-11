USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами
Новость дня
Трамп – Алиеву: С нетерпением жду возможности работать с Вами

Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины

22:34 1018

После встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина - Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к мирному соглашению станет признание российского контроля над четырьмя украинскими регионами — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Менее чем через 48 часов после ужина с посланником, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон, Стив Уиткофф, специальный представитель США, встретился с Дональдом Трампом в Белом доме и передал чёткое послание: самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине станет поддержка стратегии, предполагающей признание за Россией прав на четыре восточноукраинских региона», — пишет Reuters.

На той же встрече генерал Кит Келлог, специальный представитель президента по вопросам Украины, выступил против предложения Уиткоффа. По его словам, Украина никогда не согласится на их одностороннюю передачу России.

Встреча завершилась без окончательного решения Трампа по поводу новой стратегии США.

По данным Reuters, разногласия между Келлогом и Уиткоффом по поводу условий завершения войны продолжают усиливаться.

Напомним, Уиткофф в настоящее время уже более трёх часов находится на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон в начале апреля, что стало первым визитом официального представителя России такого уровня в США после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины
Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины
22:34 1019
На Имамоглу шьют ещё одно дело
На Имамоглу шьют ещё одно дело
22:12 1143
Граница и Конституция. Анкара о ключевых вопросах в диалоге с Ереваном
Граница и Конституция. Анкара о ключевых вопросах в диалоге с Ереваном обновлено 21:32
21:32 5418
Украина готовится к наступлению России
Украина готовится к наступлению России обновлено 21:06
21:06 4231
Катастрофа все ближе: кормилица Каспия мелеет на глазах
Катастрофа все ближе: кормилица Каспия мелеет на глазах горячая тема
19:37 4637
Помощь Украине в рамках «Рамштайна» бьет рекорды
Помощь Украине в рамках «Рамштайна» бьет рекорды обновлено 20:18
20:18 4976
Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже
Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже
20:12 2413
Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией
Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией
19:46 2440
Азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова посадили на 7 лет
Азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова посадили на 7 лет
18:32 5272
У Ирана в Азербайджан одна дорога: экономика
У Ирана в Азербайджан одна дорога: экономика наша аналитика
12:48 3374
Ильхам Алиев на открытии Анталийского дипломатического форума
Ильхам Алиев на открытии Анталийского дипломатического форума фото
19:24 1700

ЭТО ВАЖНО

Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины
Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины
22:34 1019
На Имамоглу шьют ещё одно дело
На Имамоглу шьют ещё одно дело
22:12 1143
Граница и Конституция. Анкара о ключевых вопросах в диалоге с Ереваном
Граница и Конституция. Анкара о ключевых вопросах в диалоге с Ереваном обновлено 21:32
21:32 5418
Украина готовится к наступлению России
Украина готовится к наступлению России обновлено 21:06
21:06 4231
Катастрофа все ближе: кормилица Каспия мелеет на глазах
Катастрофа все ближе: кормилица Каспия мелеет на глазах горячая тема
19:37 4637
Помощь Украине в рамках «Рамштайна» бьет рекорды
Помощь Украине в рамках «Рамштайна» бьет рекорды обновлено 20:18
20:18 4976
Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже
Проект сделки по недрам: всё хуже и хуже
20:12 2413
Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией
Эльчин Амирбеков о мирном договоре с Арменией
19:46 2440
Азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова посадили на 7 лет
Азербайджанского дипломата Эмина Ибрагимова посадили на 7 лет
18:32 5272
У Ирана в Азербайджан одна дорога: экономика
У Ирана в Азербайджан одна дорога: экономика наша аналитика
12:48 3374
Ильхам Алиев на открытии Анталийского дипломатического форума
Ильхам Алиев на открытии Анталийского дипломатического форума фото
19:24 1700
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться