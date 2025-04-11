Мир по Уиткоффу: отдать России регионы Украины

После встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина - Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к мирному соглашению станет признание российского контроля над четырьмя украинскими регионами — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Менее чем через 48 часов после ужина с посланником, направленным президентом России Владимиром Путиным в Вашингтон, Стив Уиткофф, специальный представитель США, встретился с Дональдом Трампом в Белом доме и передал чёткое послание: самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине станет поддержка стратегии, предполагающей признание за Россией прав на четыре восточноукраинских региона», — пишет Reuters.
На той же встрече генерал Кит Келлог, специальный представитель президента по вопросам Украины, выступил против предложения Уиткоффа. По его словам, Украина никогда не согласится на их одностороннюю передачу России.
Встреча завершилась без окончательного решения Трампа по поводу новой стратегии США.
По данным Reuters, разногласия между Келлогом и Уиткоффом по поводу условий завершения войны продолжают усиливаться.
Напомним, Уиткофф в настоящее время уже более трёх часов находится на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон в начале апреля, что стало первым визитом официального представителя России такого уровня в США после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.