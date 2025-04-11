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Киллер в химкостюме расстрелял армянского криминального авторитета

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11 апреля 2025, 23:20 1998

Полиция разыскивает неизвестного, который в костюме химзащиты устроил расправу над мужчиной, связанным с криминальным миром, в селе Дзеберкой Туапсинского района Краснодарского края.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, убийство произошло около 10:20 утра.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как человек в защитном костюме подходит к мужчине у бассейна и несколько раз стреляет в него из ружья. Жертва падает, а нападавший скрывается.

По информации Telegram-канала «112», убитым оказался 55-летний предприниматель Арсен Наджарян, который, по слухам, имел тесные связи с криминальным миром. Источник РИА Новости утверждает, что застреленный известен в определённых кругах как криминальный авторитет Арсен Красноярский.

Следствие выясняет мотивы убийства и личность нападавшего.

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