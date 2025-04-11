Киллер в химкостюме расстрелял армянского криминального авторитета

Полиция разыскивает неизвестного, который в костюме химзащиты устроил расправу над мужчиной, связанным с криминальным миром, в селе Дзеберкой Туапсинского района Краснодарского края.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, убийство произошло около 10:20 утра.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как человек в защитном костюме подходит к мужчине у бассейна и несколько раз стреляет в него из ружья. Жертва падает, а нападавший скрывается.
По информации Telegram-канала «112», убитым оказался 55-летний предприниматель Арсен Наджарян, который, по слухам, имел тесные связи с криминальным миром. Источник РИА Новости утверждает, что застреленный известен в определённых кругах как криминальный авторитет Арсен Красноярский.
Следствие выясняет мотивы убийства и личность нападавшего.