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Азербайджан жестко осудил нападки Русопулоса

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Министерство иностранных дел Азербайджана решительно отвергло обвинения, высказанные председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом в интервью телеканалу Alpha News.

В комментариях пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде отмечается, что, несмотря на открытость Азербайджана к диалогу, Русопулос и его сторонники продолжают подвергать сомнению позицию страны, которая основывается на международном праве и справедливости.

По словам Гаджизаде, ПАСЕ заслужила ненависть азербайджанского народа за свою антиазербайджанскую политику, основанную на двойных стандартах. Также было заявлено, что оскорбления в адрес лидера Азербайджана и называние его «диктатором» являются недопустимыми и проявлением политической неграмотности.

МИД также подчеркнул, что Азербайджан не может исполнять решения Европейского суда по правам человека, так как не участвовал в отборе судей. В ответ на критику Русопулос был включен в черный список, и, если он посетит Азербайджан, ему будет отказано во въезде.

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