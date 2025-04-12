Азербайджан жестко осудил нападки Русопулоса

В комментариях пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде отмечается, что, несмотря на открытость Азербайджана к диалогу, Русопулос и его сторонники продолжают подвергать сомнению позицию страны, которая основывается на международном праве и справедливости.

По словам Гаджизаде, ПАСЕ заслужила ненависть азербайджанского народа за свою антиазербайджанскую политику, основанную на двойных стандартах. Также было заявлено, что оскорбления в адрес лидера Азербайджана и называние его «диктатором» являются недопустимыми и проявлением политической неграмотности.

МИД также подчеркнул, что Азербайджан не может исполнять решения Европейского суда по правам человека, так как не участвовал в отборе судей. В ответ на критику Русопулос был включен в черный список, и, если он посетит Азербайджан, ему будет отказано во въезде.