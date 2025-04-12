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В Европе сомневаются в стратегии Трампа по Украине

01:18 462

Европейские чиновники, контактировавшие с администрацией Дональда Трампа, полагают, что у Вашингтона отсутствует ясная стратегия завершения войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, на переговорную группу, работающую по украинскому направлению, оказывается давление для достижения быстрых результатов. Это, по мнению дипломатов, может не только ослабить позиции Киева, но и ударить по всей системе европейской безопасности.

«Мы не получили впечатления, что у США есть четкие конечные цели», — заявил один из собеседников.

Другой западный дипломат подчеркнул: «Мы слышим противоречивые заявления из разных частей администрации. Это только усиливает ощущение, что никакого реального плана не существует».

Кроме того, как отмечается в материале, Белый дом до сих пор не наладил скоординированный механизм выработки политики по Украине. Совет нацбезопасности провел лишь одну встречу с ключевыми советниками по этому вопросу — что резко отличается от стандартной практики.

Некоторые шаги спецпосланника Стива Уиткоффа по урегулированию конфликта вызвали недовольство в Белом доме и среди республиканцев. При этом в самой администрации Трампа уже признают, что мирного соглашения с Москвой в ближайшие месяцы, скорее всего, достичь не удастся — из-за новых требований, выдвигаемых Россией.

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