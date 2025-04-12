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Лидера пропалестинских акций высылают из США

01:27 456

Суд штата Луизиана постановил, что американские власти вправе депортировать лидера пропалестинских протестов, студента Колумбийского университета Махмуда Халила.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По ее данным, Халил не будет выслан немедленно — его адвокаты смогут обжаловать решение суда.

30-летний Махмуд Халил родился в Сирии в семье палестинских беженцев. Он имеет вид на жительство в США и женат на американской гражданке. В марте Халил был арестован в Нью-Йорке за организацию протестов и связи с радикальным движением ХАМАС. Власти США заявили о намерении аннулировать его разрешение на постоянное проживание.

Ранее Дональд Трамп пообещал высылать иностранных студентов и лиц без гражданства, участвовавших в акциях в поддержку Палестины. В 2024 году такие протесты охватили множество кампусов американских университетов. Их участники требовали от Вашингтона прекратить финансовую поддержку Израиля. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и противостоянием с произраильскими демонстрантами.

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