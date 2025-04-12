Лидера пропалестинских акций высылают из США

По ее данным, Халил не будет выслан немедленно — его адвокаты смогут обжаловать решение суда.

30-летний Махмуд Халил родился в Сирии в семье палестинских беженцев. Он имеет вид на жительство в США и женат на американской гражданке. В марте Халил был арестован в Нью-Йорке за организацию протестов и связи с радикальным движением ХАМАС. Власти США заявили о намерении аннулировать его разрешение на постоянное проживание.

Ранее Дональд Трамп пообещал высылать иностранных студентов и лиц без гражданства, участвовавших в акциях в поддержку Палестины. В 2024 году такие протесты охватили множество кампусов американских университетов. Их участники требовали от Вашингтона прекратить финансовую поддержку Израиля. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и противостоянием с произраильскими демонстрантами.