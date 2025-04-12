Зеленский ввел санкции против российских журналистов

В санкционный список включены 18 медиа и 71 человек, среди них — холдинг "Ньюс Медиа" (каналы Life, Mash, SHOT, Super), корреспондент телеканала "Россия 1" Александр Сладков, журналистка Арина Шарапова, музыкальный продюсер Юрий Бардаш, сотрудничавший с группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и певицей Луной, а также несколько сотрудников СМИ — граждан Украины.

По словам Зеленского, под ограничения попали те, кто занимается пропагандой войны и оправдывает Россию.

Зеленский также объявил о санкциях против российского теневого флота и лиц, участвующих в его деятельности.

Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов в юрисдикции Украины, запрет на вывоз капитала, а также лишение госнаград, если они были.