В США придумали, как захватить Гренландию

Администрация Дональда Трампа начала воплощение плана по взятию под контроль Гренландии, в основе которого лежит не силовой сценарий захвата острова, а работа с общественным мнением гренландцев. План охватывает несколько министерств, которым прислали конкретные инструкции, пишет The New York Times.

По словам собеседника NYT, план взятия Гренландии под контроль США обсуждался на нескольких заседаниях Совета национальной безопасности и охватывает несколько министерств, которым прислали конкретные инструкции.

Согласно плану, усилия США будут направлены на убеждение 57-тысячного населения острова в том, что "они должны попросить о присоединении к Соединенным Штатам", пишет издание.

Среди прочего, у Трампа обсуждали размещение рекламы и кампании в соцсетях, а среди месседжей США – апелляция к общему наследию гренландцев и инуитов, коренного населения Аляски.

Администрация Трампа также рассматривает возможные финансовые стимулы для гренландцев – например, годовые субсидии в 10 тысяч долларов на каждого жителя острова вместо 600 миллионов долларов субсидий, которые Дания предоставляет острову ежегодно, пишет The New York Times.

"Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы могут быть компенсированы новыми доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые охватывают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть", – отмечает NYT.