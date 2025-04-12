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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Иранцы приехали и ждут американцев

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10:39 1034

Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Оман для проведения непрямых переговоров с США, пишут зарубежные СМИ.

В апреле 2025 года США и Иран начали подготовку к переговорам по ядерной программе Тегерана. 7 апреля президент США Дональд Трамп анонсировал консультации, заявив, что переговоры пройдут 12 апреля в Омане. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Переговоры планировались как непрямые, через оманских посредников, без прямых контактов между сторонами.

Трамп настаивал на заключении новой ядерной сделки, угрожая в случае отказа Ирана воздушными ударами и новыми санкциями. Иран, в свою очередь, заявлял, что не вернется к условиям ядерной сделки 2015 года (СВПД), так как их ядерная программа продвинулась.

Ранее, в марте 2025 года, Трамп направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо с призывом к переговорам, предупредив о военных последствиях в случае отказа. Иранский президент Масуд Пезешкиан отмечал возможность диалога через посредников, но исключал прямые переговоры под давлением.

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