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Агенты «Моссада» в Турции получили крупные сроки

11:33 414

Суд в Стамбуле приговорил шестерых человек к общему сроку более 100 лет лишения свободы за шпионаж в интересах израильской разведки «Моссад», сообщает Daily Sabah.

Фигуранты дела были задержаны в апреле 2024 года в ходе операции Национальной разведывательной организации (MİT).

Одним из осужденных стал Ахмет Эрсин Тумлуджалы, владелец страховой компании, который получил 22 года и 6 месяцев тюремного заключения за руководство сетью агентов. Его жена, Бенан Тумлуджалы, приговорена к 16 годам и 8 месяцам, а падчерица Дила Султан Шимшек – к 15 годам, 7 месяцам и 15 дням заключения.

Остальные трое обвиняемых – Джем Озджан, Озкан Ариджан и Физули Шимшек – также были приговорены к 15 годам, 7 месяцам и 15 дням тюремного заключения каждый.

Группа занималась сбором информации об иностранных гражданах в Турции, в том числе о тех, кто покинул свои родные страны из-за конфликтов. В обмен на собранные данные они получали крупные суммы денег, включая сотни тысяч евро.

Деятельность сети охватывала территории Турции, Германии, Грузии и Ливана. Некоторые участники поддерживали прямую связь с сотрудниками израильской разведки и использовали для общения интернет-платформы.

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