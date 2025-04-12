Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок

В Организации тюркоязычных государств (ОТГ) наметился серьезный раскол по кипрскому вопросу. Как сообщалось ранее, три страны-члена организации — Узбекистан, Казахстан и Туркменистан — подписали декларацию на саммите Европейский союз–Центральная Азия, прошедшем 3–4 апреля в Самарканде, выразив приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН, согласно которым провозглашение независимости турок Северного Кипра считается нелегитимным. Кроме того, эти республики повысили уровень своих дипломатических отношений с греческой частью острова, назначив в Республику Кипр послов-резидентов. Официальная Анкара пока не прокомментировала данное решение, хотя в последние годы Турция прилагает значительные усилия к признанию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), в том числе в рамках самой ОТГ. Однако нет сомнений в том, что установление прямых дипломатических отношений между тюркоязычными республиками и греческой частью острова в интересах сближения с Евросоюзом вызвало обеспокоенность в Анкаре.

Хотя Турция и не дала официальной оценки политике трех центральноазиатских республик в отношении Кипра, правительство Северного Кипра выступило с резкой критикой данного решения. Министр транспорта ТРСК и лидер Партии возрождения Эрхан Эрикчи в эфире одного из турецких телеканалов призвал Анкару принять «меры» в отношении этих государств. «Среди тюркских республик Казахстан, Узбекистан и Туркменистан придерживаются совершенно разных взглядов на кипрский вопрос. Они придают куда большее значение сотрудничеству с европейскими странами. Европейский союз выделил странам Центральной Азии проектный фонд в размере 12 миллиардов евро. Чтобы получить большую долю из этого фонда, некоторые тюркские республики предпочли укрепить связи с членами ЕС — Южным Кипром и Грецией. Они повысили уровень своих представительств на юге Кипра до посольств», — заявил он. По словам Эрикчи, это решение «глубоко ранило» турок Северного Кипра. «Мы не можем мириться с тем, что тюркские республики, которых мы считаем друзьями и братьями, открывают посольства на греко-кипрской стороне, игнорируя ТРСК — страну, обладающую статусом наблюдателя в Организации тюркоязычных государств. К счастью, у нас нет проблем с Кыргызстаном и Азербайджаном», — отметил он.

Мустафа Дестиджи, председатель Партии Великого единства — союзника правящей партии Турции, также назвал открытие посольств тюркских республик в греческой части Кипра «неприемлемым». Он подчеркнул, что Туркменистан, как и ТРСК, имеет статус наблюдателя в ОТГ, однако полностью игнорирует проблему турок Кипра. Дестиджи напомнил, что, несмотря на настойчивые просьбы Анкары, Казахстан и Узбекистан заблокировали принятие ТРСК в качестве полноправного члена ОТГ, а теперь открыли посольства на греческом Кипре. «Они нанесли удар по духу родства, братства и членства», — подчеркнул он. Дестиджи также заявил, что Министерство иностранных дел Турции и его представители в Организации тюркоязычных государств должны срочно заняться этой ситуацией и не «закрывать глаза» на происходящее. По его мнению, Анкара обязана убедить членов ОТГ признать Турецкую Республику Северного Кипра. Политик подчеркнул, что «признание независимости ТРСК имеет жизненно важное значение для интересов Турции в регионе Восточного Средиземноморья».

На фоне того, что три члена Организации тюркоязычных государств (или, как считают некоторые псевдоэксперты, «Туранского союза») повысили уровень дипломатических отношений с греческой частью Кипра, другой участник объединения — Азербайджан — открыто и однозначно поддержал право турок острова на создание собственного независимого государства. Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев на международном форуме в бакинском университете ADA напомнил, что Азербайджан сыграл ключевую роль в предоставлении ТРСК статуса наблюдателя в ОТГ. Алиев также отметил, что у Азербайджана налажены активные контакты с турками Северного Кипра. «Среди наших братьев в Северном Кипре нет и тени сомнения в том, что мы будем с вами до конца — до тех пор, пока не будет создано независимое государство. И, конечно, мы с вами до тех пор, пока это государство не будет признано международным сообществом», — заявил глава государства.

Лидер турок Северного Кипра Эрсин Татар выразил благодарность президенту Азербайджана за эту поддержку. Кроме того, 11 апреля в рамках международного дипломатического форума в Анталье состоялась личная встреча Ильхама Алиева с Эрсином Татаром. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан является страной, оказывающей наиболее мощную поддержку туркам Северного Кипра в рамках Организации тюркоязычных государств, а также выступающей за международное признание их независимости. Но может ли Азербайджан официально признать ТРСК на фоне того, что три тюркоязычные республики признали незаконным провозглашение ее независимости и установили официальные дипломатические отношения с греческой частью Кипра? Похоже, говорить об этом пока рано. Анализируя последнее выступление президента Азербайджана, можно заключить, что официальному Баку небезразлична судьба турок Северного Кипра, и он признает их право на создание собственного государства. Однако возникает вопрос: приведет ли признание ТРСК Азербайджаном в текущих условиях к международному признанию этого права? Будет ли устранена несправедливость в отношении турок Северного Кипра? Изменит ли Европейский союз свою позицию по кипрскому вопросу? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми. Поэтому можно предположить, что Азербайджан не станет торопиться с признанием ТРСК, но продолжит оказывать прямую поддержку туркам Северного Кипра.