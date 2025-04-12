Новинка от Минфина

11 апреля 2025 года Министерство финансов Азербайджана впервые организовало депозитный аукцион с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета. Аукцион был направлен на размещение свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в виде депозитов в местных банках.

По итогам аукциона свободный остаток единого казначейского счета в размере 1,0 миллиарда манатов был размещен в четырех системно значимых банках сроком на 3 месяца со средневзвешенной процентной ставкой 7,21%.

Введение депозитных аукционов, как говорится в сообщении, будет способствовать формированию дополнительного дохода для государственного бюджета и увеличению ликвидности в банковском секторе.

«Минфин продолжит расширять применение новых подходов в управлении государственными средствами с помощью подобных инструментов, направленных на формирование дополнительных поступлений в государственный бюджет», - пообещали в Минфине.