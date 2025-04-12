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«Антагонистичная» встреча США и Украины

12:28 1695

Встреча делегаций США и Украины по сделке о полезных ископаемых прошла в «антагонистической» обстановке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — сказал собеседник агентства, указав на «максималистский» характер проекта, представленного американской администрацией в марте.

В Минфине США сообщили, что консультации носят «технический характер по своей сути».

Агентство также сообщило, что Вашингтон рассчитывает на контроль над трубопроводом «Газпрома» в Украине.

Как отмечает агентство, украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по соглашению.

По данным Reuters, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко приедут в Вашингтон через две недели, чтобы принять участие в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по Украине 25 апреля.

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