«Антагонистичная» встреча США и Украины

Встреча делегаций США и Украины по сделке о полезных ископаемых прошла в «антагонистической» обстановке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — сказал собеседник агентства, указав на «максималистский» характер проекта, представленного американской администрацией в марте.
В Минфине США сообщили, что консультации носят «технический характер по своей сути».
Агентство также сообщило, что Вашингтон рассчитывает на контроль над трубопроводом «Газпрома» в Украине.
Как отмечает агентство, украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по соглашению.
По данным Reuters, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко приедут в Вашингтон через две недели, чтобы принять участие в весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по Украине 25 апреля.