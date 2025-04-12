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Президент Польши верит в Трампа

12:54 645

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американский лидер Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине. Впрочем, он подчеркнул, что любой мир должен быть «справедливым и длительным».

Как заявил Дуда в интервью Sky News, шанс на мир для Украины связан с Трампом. Он уверен, что американский президент имеет представление о российском лидере.

Польский президент напомнил, что во время первого президентского Трамп ударил по «Северному потоку-2» и энергетическим амбициям Путина. Дуда убежден, что это достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.

«Если кто-то и может заставить Россию прекратить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это, - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным», - подчеркнул Дуда.

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