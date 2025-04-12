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Сколько китайцев воюют за Россию?

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На стороне РФ воюют около 200 китайских наёмников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным американских официальных лиц, эти солдаты, скорее всего, не имеют прямой связи с правительством КНР. Кроме того, они имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

В то же время бывший сотрудник западной разведки отметил, что некоторые китайские военные офицеры с разрешения Пекина находились в тылу и наблюдали за боевыми действиями, чтобы извлечь тактические уроки из войны. Также они совершали поездки на передовую.

Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал информацию о китайских наемниках в российской армии «полной неправдой»: «Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию в Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это».

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