Сколько китайцев воюют за Россию?

На стороне РФ воюют около 200 китайских наёмников, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным американских официальных лиц, эти солдаты, скорее всего, не имеют прямой связи с правительством КНР. Кроме того, они имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

В то же время бывший сотрудник западной разведки отметил, что некоторые китайские военные офицеры с разрешения Пекина находились в тылу и наблюдали за боевыми действиями, чтобы извлечь тактические уроки из войны. Также они совершали поездки на передовую.

Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал информацию о китайских наемниках в российской армии «полной неправдой»: «Китай занимает весьма взвешенную, сбалансированную и выверенную позицию по урегулированию в Украине, и мы благодарны нашим друзьям за это».