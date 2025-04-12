Война США. Китай принимает войну

В минувший вторник, после объявления «Дня освобождения», а фактически – после начала тарифной войны со всем миром, президент Дональд Трамп с гордостью заявил, что многие иностранные лидеры, «десятки», по его словам, выстроились «в очередь», чтобы предложить американской экономике выгоднейшие условия.
Но Китая в этом списке нет. Более того, он ответил американцам введением своих пошлин на американские товары на целые 125%, сведя итоговый счет в этом торговом поединке к 145/125. Но самое примечательное — это фраза из постановления Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР. Цитирую по китайскому источнику: «Учитывая, что при нынешнем уровне пошлин товары из США, поставляемые в Китай, не имеют возможности быть приняты на рынке (Китая), если США продолжат повышать пошлины на товары из Китая, китайская сторона в дальнейшем будет это просто игнорировать».
Иными словами, Трамп может и дальше изгаляться с пошлинами как хочет – американские товары в Китай просто больше поставляться не будут. В первый срок, когда все тот же неугомонный Трамп развязал против Пекина первую торговую войну, – такое даже и представить себе было невозможно. Тогда китайцы пошли на соглашение с Вашингтоном – сейчас все по-иному. И прежний опыт Трампа в американо-китайских торговых конфликтах оказался устаревшим и, следовательно, обесцененным.
Реалии «на земле» с 2018 года изменились – и не в пользу США. Чего в Вашингтоне не заметили. Что, безусловно, явилось грандиозным провалом как американских экспертов и аналитических центров, так и всего американского разведывательного сообщества, которые просмотрели главное – китайская экономика за последние 6-7 лет претерпела качественные изменения, которые американский истеблишмент просто-напросто проспал.
И прежние американские подходы, а равно и оценки в отношении Пекина теперь попросту не работают, но кое-кто в Вашингтоне последовательно пропихивает эту рухлядь в конкретные шаги Белого Дома.
«Маршал торговой войны», который "тупее мешка с кирпичами"
И прежде, чем говорить об источниках несгибаемости Китая – было бы совсем неплохо назвать этого кое-кого по имени. Весьма, знаете ли, показательно для понимания того, кто формирует политику США в отношении Китая, основного на сегодняшний день геополитического и геоэкономического конкурента Америки.
75-летний Питер Наварро, которого Илон Маск на днях назвал «настоящим идиотом» и «тупее мешка с кирпичами».
Вот кое-что из его «научных взглядов» на Китай, изложенных в его нашумевшей книжке «Смерть от Китая»: «Китай представляет собой многомерную и смертельно опасную угрозу экономическому процветанию, военной безопасности и самому дыханию наших детей».
«Неуклюже размахивая своими новообретенными мускулами в качестве коммунистической империалистической державы, Китай недобросовестно использует капиталистические рыночные силы, чтобы уничтожить нашу производственную базу, украсть наши технологии, контролировать наши финансовые рынки и загрязнить и наши продукты, и наш воздух, и нашу воду».
И наконец: «Самый мощный оружейный арсенал Китая в его войне с Америкой — это его массивный торговый аппарат. Этот аппарат включает в себя все: от нечестной валютной манипуляции и незаконных экспортных субсидий до повсеместного подражания, пиратства продукции и откровенной кражи американской интеллектуальной собственности».
То есть буквально, «если в кране нет воды – значит выпили китайцы». А в качестве решающего аргумента для своих теоретических построений он ссылается на свое вымышленное альтер эго. Воля ваша, это уже не экспертиза, а психиатрия какая-то. Как отметил один из его оппонентов: «Мысль, что существование человечества за пределами границ Штатов посвящено причинению максимального вреда их интересам, очень свежая. Такой нарциссический постимпериализм».
Тут уже вопрос о том, могут ли такие «мыслители» быть архитекторами «китайской политики» времен Трампа и предлагать плодотворные рабочие идеи на этом направлении, – совершенно риторический. Но – идеологически выдержанный и для подобных «мыслителей» выгодный финансово. Правда, ведущий в тупик.
Пекин к войне пошлин готов
По итогам тарифной дуэли главная китайская газета «Жэньминь Жибао» опубликовала программную статью с красноречивым заголовком «Небеса не рухнут», 天塌不下来.
Суть которой можно выразить в двух тезисах: первый - Китай не хочет вести торговую войну, потому что в торговой войне нет победителей. Второй - Китай не боится торговой войны. А дальше идет расшифровка, главное в которой: «Сокращение экспорта в США не окажет подрывного воздействия на экономику в целом… В настоящее время США не могут обойтись без Китая во многих потребительских товарах, и многие инвестиционные товары и промежуточные продукты также необходимо импортировать из Китая». Что означает одно - для Китая американский рынок перестал быть столь судьбоносным.
И это полностью подтверждается статистикой: если в 2010-е годы прямой экспорт в США составлял 25% всего китайского экспорта, теперь только 15% - столько же занимает экспорт в Гонконг, Японию и Южную Корею вместе взятые. А главным торговым партнёром Пекина по итогам 2024 года стали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми КНР наторговала на $982,3 миллиардов. И Евросоюз - торговый оборот Пекина со странами-членами этого объединения составил $785,8 миллиардов.
Кроме того, давным-давно, уже лет 10, китайский бизнес организует свои экспортные центры вне страны и хорошо освоил технические приемы экспорта в США через третьи страны, перенеся туда сборку, упаковку, смену лейбла или просто смену маркировки. Есть и простые мошеннические схемы, через фирмы-однодневки с потерей страны происхождения или неверным ее указанием.
Ну и кроме того, в 2018 году Китай отставал от Америки в 38 критических технологиях. Сейчас – только в 17-ти. А в некоторых отраслях – вышел в мировые лидеры. В результате чего промышленная цепочка в Китае стала во многом самодостаточной и не боится разрыва с мировой экономикой. «В настоящее время Китай обладает крупномасштабным рынком и целостной промышленной системой. Это второй по величине потребительский рынок в мире и крупнейшая в мире группа населения со средним уровнем дохода», - обоснованно считают китайские эксперты.
Ну и почему он должен сдаваться под давлением США?
К тому же, по их оценкам, внутренний рынок Китая имеет обширное буферное пространство и является важным тыловым оплотом. Согласно статистике, среди сотен тысяч компаний с экспортными показателями в Китае в 2024 году почти 85% из них также осуществляют внутренние продажи, при этом объем внутренних продаж составляет почти 75% от их общего объема продаж.
Краткосрочный прогноз – дело неблагодарное
Согласно консолидированному прогнозу, в нынешнем году ВВП КНР вырастет примерно на 5%. То есть даже в случае торгового коллапса на американо-китайском направлении экономика Китая может продолжить рост.
Но только в том случае, если будут найдены альтернативные рынки, Китай давно занимается их диверсификацией, но, в первую очередь, расчёт на увеличение объемов внутреннего потребления.
Что касается потребления внешнего, то тут Китай будет искать компенсацию потерь на альтернативных рынках. Падение цен на китайскую электронику, легкую промышленность, комплектующие уже фиксируется в Индии, Турции, Восточной Европе. У Пекина есть резерв сделать свои товары более привлекательными за счет демпинга – и он это сделает. Рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Евразийского союза получат навес из дешевого китайского товара – а Трамп и дальше может испытывать оргазм из-за повышений тарифов и ждать, когда Пекин примет его условия.
Китай делает ставку и на увеличение объемов внутреннего потребления. 500 миллионов сельских жителей – это огромный потребительский потенциал. Китайские заводы, ранее активно поставлявшие продукцию в США, начали принимать в отделы по продажам людей, хорошо знающих рынок ЕС, Азии и стран экс-СССР.
Так что, не будем спешить с выводами. И насладимся игрой реально больших игроков, наблюдая за их войной с пока еще непредсказуемым результатом.