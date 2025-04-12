Война США. Китай принимает войну

В минувший вторник, после объявления «Дня освобождения», а фактически – после начала тарифной войны со всем миром, президент Дональд Трамп с гордостью заявил, что многие иностранные лидеры, «десятки», по его словам, выстроились «в очередь», чтобы предложить американской экономике выгоднейшие условия. Но Китая в этом списке нет. Более того, он ответил американцам введением своих пошлин на американские товары на целые 125%, сведя итоговый счет в этом торговом поединке к 145/125. Но самое примечательное — это фраза из постановления Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР. Цитирую по китайскому источнику: «Учитывая, что при нынешнем уровне пошлин товары из США, поставляемые в Китай, не имеют возможности быть приняты на рынке (Китая), если США продолжат повышать пошлины на товары из Китая, китайская сторона в дальнейшем будет это просто игнорировать».

Иными словами, Трамп может и дальше изгаляться с пошлинами как хочет – американские товары в Китай просто больше поставляться не будут. В первый срок, когда все тот же неугомонный Трамп развязал против Пекина первую торговую войну, – такое даже и представить себе было невозможно. Тогда китайцы пошли на соглашение с Вашингтоном – сейчас все по-иному. И прежний опыт Трампа в американо-китайских торговых конфликтах оказался устаревшим и, следовательно, обесцененным. Реалии «на земле» с 2018 года изменились – и не в пользу США. Чего в Вашингтоне не заметили. Что, безусловно, явилось грандиозным провалом как американских экспертов и аналитических центров, так и всего американского разведывательного сообщества, которые просмотрели главное – китайская экономика за последние 6-7 лет претерпела качественные изменения, которые американский истеблишмент просто-напросто проспал. И прежние американские подходы, а равно и оценки в отношении Пекина теперь попросту не работают, но кое-кто в Вашингтоне последовательно пропихивает эту рухлядь в конкретные шаги Белого Дома.

«Маршал торговой войны», который "тупее мешка с кирпичами" И прежде, чем говорить об источниках несгибаемости Китая – было бы совсем неплохо назвать этого кое-кого по имени. Весьма, знаете ли, показательно для понимания того, кто формирует политику США в отношении Китая, основного на сегодняшний день геополитического и геоэкономического конкурента Америки. 75-летний Питер Наварро, которого Илон Маск на днях назвал «настоящим идиотом» и «тупее мешка с кирпичами». Вот кое-что из его «научных взглядов» на Китай, изложенных в его нашумевшей книжке «Смерть от Китая»: «Китай представляет собой многомерную и смертельно опасную угрозу экономическому процветанию, военной безопасности и самому дыханию наших детей». «Неуклюже размахивая своими новообретенными мускулами в качестве коммунистической империалистической державы, Китай недобросовестно использует капиталистические рыночные силы, чтобы уничтожить нашу производственную базу, украсть наши технологии, контролировать наши финансовые рынки и загрязнить и наши продукты, и наш воздух, и нашу воду». И наконец: «Самый мощный оружейный арсенал Китая в его войне с Америкой — это его массивный торговый аппарат. Этот аппарат включает в себя все: от нечестной валютной манипуляции и незаконных экспортных субсидий до повсеместного подражания, пиратства продукции и откровенной кражи американской интеллектуальной собственности».

То есть буквально, «если в кране нет воды – значит выпили китайцы». А в качестве решающего аргумента для своих теоретических построений он ссылается на свое вымышленное альтер эго. Воля ваша, это уже не экспертиза, а психиатрия какая-то. Как отметил один из его оппонентов: «Мысль, что существование человечества за пределами границ Штатов посвящено причинению максимального вреда их интересам, очень свежая. Такой нарциссический постимпериализм». Тут уже вопрос о том, могут ли такие «мыслители» быть архитекторами «китайской политики» времен Трампа и предлагать плодотворные рабочие идеи на этом направлении, – совершенно риторический. Но – идеологически выдержанный и для подобных «мыслителей» выгодный финансово. Правда, ведущий в тупик. Пекин к войне пошлин готов По итогам тарифной дуэли главная китайская газета «Жэньминь Жибао» опубликовала программную статью с красноречивым заголовком «Небеса не рухнут», 天塌不下来. Суть которой можно выразить в двух тезисах: первый - Китай не хочет вести торговую войну, потому что в торговой войне нет победителей. Второй - Китай не боится торговой войны. А дальше идет расшифровка, главное в которой: «Сокращение экспорта в США не окажет подрывного воздействия на экономику в целом… В настоящее время США не могут обойтись без Китая во многих потребительских товарах, и многие инвестиционные товары и промежуточные продукты также необходимо импортировать из Китая». Что означает одно - для Китая американский рынок перестал быть столь судьбоносным.

И это полностью подтверждается статистикой: если в 2010-е годы прямой экспорт в США составлял 25% всего китайского экспорта, теперь только 15% - столько же занимает экспорт в Гонконг, Японию и Южную Корею вместе взятые. А главным торговым партнёром Пекина по итогам 2024 года стали страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми КНР наторговала на $982,3 миллиардов. И Евросоюз - торговый оборот Пекина со странами-членами этого объединения составил $785,8 миллиардов. Кроме того, давным-давно, уже лет 10, китайский бизнес организует свои экспортные центры вне страны и хорошо освоил технические приемы экспорта в США через третьи страны, перенеся туда сборку, упаковку, смену лейбла или просто смену маркировки. Есть и простые мошеннические схемы, через фирмы-однодневки с потерей страны происхождения или неверным ее указанием. Ну и кроме того, в 2018 году Китай отставал от Америки в 38 критических технологиях. Сейчас – только в 17-ти. А в некоторых отраслях – вышел в мировые лидеры. В результате чего промышленная цепочка в Китае стала во многом самодостаточной и не боится разрыва с мировой экономикой. «В настоящее время Китай обладает крупномасштабным рынком и целостной промышленной системой. Это второй по величине потребительский рынок в мире и крупнейшая в мире группа населения со средним уровнем дохода», - обоснованно считают китайские эксперты. Ну и почему он должен сдаваться под давлением США?

К тому же, по их оценкам, внутренний рынок Китая имеет обширное буферное пространство и является важным тыловым оплотом. Согласно статистике, среди сотен тысяч компаний с экспортными показателями в Китае в 2024 году почти 85% из них также осуществляют внутренние продажи, при этом объем внутренних продаж составляет почти 75% от их общего объема продаж. Краткосрочный прогноз – дело неблагодарное Согласно консолидированному прогнозу, в нынешнем году ВВП КНР вырастет примерно на 5%. То есть даже в случае торгового коллапса на американо-китайском направлении экономика Китая может продолжить рост. Но только в том случае, если будут найдены альтернативные рынки, Китай давно занимается их диверсификацией, но, в первую очередь, расчёт на увеличение объемов внутреннего потребления.