USD 1.7000
EUR 1.9245
RUB 2.0345
Подписаться на уведомления
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
Новость дня
Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Разговаривают и Фидан с Лавровым

14:29 417

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились на полях Анатолийского дипломатического форума, пишут зарубежные СМИ.

Ранее отмечалось, что на встрече будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем.

Баку и Москва обсудили экономику и политику
Баку и Москва обсудили экономику и политику
15:22 33
Израиль начинает войну с новой силой
Израиль начинает войну с новой силой
15:19 88
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
15:06 310
Россия может развязать ядерную войну в космосе
Россия может развязать ядерную войну в космосе
14:41 556
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок о развитии ситуации
11:50 4139
Сколько китайцев воюют за Россию?
Сколько китайцев воюют за Россию?
13:20 1541
Важные заявления Байрамова и Мирзояна
Важные заявления Байрамова и Мирзояна ОБНОВЛЕНО 13:41
13:41 2692
«Антагонистичная» встреча США и Украины
«Антагонистичная» встреча США и Украины
12:28 1697
Алиев на встрече с генсеком Совета Европы
Алиев на встрече с генсеком Совета Европы
12:17 2165
Новинка от Минфина
Новинка от Минфина
12:04 2653
Армяне стреляют
Армяне стреляют
10:05 3097

ЭТО ВАЖНО

Баку и Москва обсудили экономику и политику
Баку и Москва обсудили экономику и политику
15:22 33
Израиль начинает войну с новой силой
Израиль начинает войну с новой силой
15:19 88
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин
15:06 310
Россия может развязать ядерную войну в космосе
Россия может развязать ядерную войну в космосе
14:41 556
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок
Раскол в «тюркском единстве»: Северный Кипр осуждает Узбекистан и Казахстан… Алиев в поддержку братьев-турок о развитии ситуации
11:50 4139
Сколько китайцев воюют за Россию?
Сколько китайцев воюют за Россию?
13:20 1541
Важные заявления Байрамова и Мирзояна
Важные заявления Байрамова и Мирзояна ОБНОВЛЕНО 13:41
13:41 2692
«Антагонистичная» встреча США и Украины
«Антагонистичная» встреча США и Украины
12:28 1697
Алиев на встрече с генсеком Совета Европы
Алиев на встрече с генсеком Совета Европы
12:17 2165
Новинка от Минфина
Новинка от Минфина
12:04 2653
Армяне стреляют
Армяне стреляют
10:05 3097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться