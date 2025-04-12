Разговаривают и Фидан с Лавровым

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились на полях Анатолийского дипломатического форума, пишут зарубежные СМИ.
Ранее отмечалось, что на встрече будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились на полях Анатолийского дипломатического форума, пишут зарубежные СМИ.
Ранее отмечалось, что на встрече будет обсужден широкий круг насущных региональных и международных тем.
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