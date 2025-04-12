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Россия может развязать ядерную войну в космосе

14:41 557

НАТО опасается, что Россия в будущем cможет вести войны в космосе и при этом использовать ядерное оружие против спутников. "Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, выдержки из которого в субботу, 12 апреля, публикует агентство Reuters.

Рютте отметил, что возможности Москвы в космосе на настоящий момент устарели и не соответствуют уровню Запада. "Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года ", - сказал натовский генсек.

Марк Рютте сообщил, что страны НАТО готовятся к новым вызовам в космосе - обмениваются разведывательной информацией, создают национальные космические командования и разрабатывают более компактные, маневренные и защищенные спутники. Космос имеет большое значение для сдерживания и обороны НАТО, отметил он.

"За последние годы космическое пространство стало более загруженным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе становится все острее - и не только в коммерческом плане. Это затрагивает всю нашу безопасность", - подчеркнул глава Североатлантического альянса.

Рютте также впервые объявил о расширении наблюдения за Арктикой со спутников. "Мы видим, как Китай и Россия все чаще используют новые морские пути и милитаризируют части Арктики. Спутники могут помочь нам отслеживать передвижения на суше и на море, а также обеспечить надежную и защищенную связь для наших войск", - сказал он.

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