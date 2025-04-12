Спецпосланник Трампа пригласил спецпосланника Путина на ужин

Позиция спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вызывает все больше вопросов. Дошло до того, что республиканцы не прочь снять его с должности, пишет Reuters.

Нарушая обычные процедуры безопасности, Уиткофф пригласил посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Госдепартаменте.

"Чиновники США избегают принимать у себя чиновников из России, которая обладает развитыми разведывательными возможностями. В итоге ужин был перенесен и состоялся в Белом доме", - пишут журналисты.

Уиткофф получил некоторую поддержку со стороны скептиков из Республиканской партии по поводу Украины, однако его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что "администрация Трампа слишком резко повернулась к Москве".

По словам человека, знакомого с ходом разговоров, "некоторые республиканцы были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону" (состоялось в конце марта, - ред), что впоследствии несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство.

По словам двух американских чиновников и более десятка других людей, знакомых с внутренними обсуждениями администрации Трампа, включая западных дипломатов, некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что, "пока Уиткофф следует стратегии Трампа, россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров".

"Уиткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", - говорится в письме от 26 марта от Эрика Левина, крупного спонсора-республиканца.

Письмо, отправленное группе, включающей спонсоров-республиканцев, и просмотренное Reuters, было написано после интервью Карлсону и выступления на Fox News, и критиковало Уиткоффа за восхваление Путина.

Демократы также недовольны текущим положением дел.

"Уиткофф и Трамп совершили смертный грех дипломатии: они выставили напоказ свое отчаянное желание заключить сделку", - заявил Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Госдепартамента при президенте Джо Байдене.

У союзников США споры и отсутствие прогресса на пути к мирному соглашению усиливают ощущение, что "у США нет четкого плана по прекращению войны в Украине".

Два европейских чиновника, которые недавно контактировали с администрацией США, заявили, что на переговорную группу оказывается давление с целью скорейшего получения результатов, и их беспокоит, что США могут не только принять меры, способные подорвать Украину, но и собственную архитектуру безопасности Европы.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что их переговоры не принесли им уверенности, и они не считают, что у американской стороны есть четкие конечные цели", - отмечают журналисты.

Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией США, заявили, что, по их мнению, у Вашингтона нет "четкого плана" относительно того, как двигаться вперед и что делать, если Россия продолжит откладывать решение по перемирию.

"Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных частей администрации. Это также усиливает ощущение, что здесь нет никакого реального плана", - сказал один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности.