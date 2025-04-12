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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией
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Новое заявление Израиля по переговорам с Турцией

Израиль начинает войну с новой силой

15:19 2361

Израильская армия намерена расширить боевые действия по всему сектору Газа. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

В конце марта высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что радикальное движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

В январе 2025 года между Израилем и ХАМАС было заключено временное перемирие, в рамках которого были освобождены несколько заложников, а боевые действия приостановлены. Однако соглашение оказалось хрупким: Израиль возобновил операцию в марте, обвиняя ХАМАС в нарушении условий, а ХАМАС, в свою очередь, заявлял о невыполнении Израилем обязательств, включая полный вывод войск из Газы. По данным на апрель 2025 года, Израиль продолжает точечные удары, ликвидируя ключевых членов ХАМАС, включая командира разведки Мухаммада Хасан Авада.

Переговоры о новом соглашении продолжаются при посредничестве Катара и США. Израиль недавно предложил смягченные условия сделки по заложникам, включая возможное изгнание лидеров ХАМАС и демилитаризацию Газы в обмен на освобождение пленных. Однако ХАМАС настаивает на полном прекращении огня и снятии блокады.

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