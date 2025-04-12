А Россия все о трехсторонних договоренностях

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств, как сообщается, провели обмен мнениями по политическим, торгово-экономическим, гуманитарным и образовательным аспектам двусторонних и многосторонних отношений, а также региональным и международным вопросам.

«С российской стороны подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов», - отмечается в сообщении российского МИД по итогам встречи.