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А Россия все о трехсторонних договоренностях

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16:51 2146

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях Анталийского дипломатического форума встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств, как сообщается, провели обмен мнениями по политическим, торгово-экономическим, гуманитарным и образовательным аспектам двусторонних и многосторонних отношений, а также региональным и международным вопросам.

«С российской стороны подтверждена готовность содействовать процессу азербайджано-армянской нормализации и выходу на заключение мирного договора. Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов», - отмечается в сообщении российского МИД по итогам встречи.

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